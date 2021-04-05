Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar: "2 yılda yaklaşık 200 milyon liralık yatırımı ilçemize kazandırdık" - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "2 yılda yaklaşık 200 milyon lira değerindeki yatırımı ilçemize kazandırdık." dedi.

Acar yaptığı açıklamada, belediye başkanlığı görevini 2 yıldır sürdürdüğünü belirterek, bu süreçte emanete sahip çıkmak ve ilçeye hizmet etmek için belediye meclis üyeleri ve çalışanlar ile ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerin hepsinin ilçeyi bir adım daha ileri götürmek ve vatandaşların hayatını biraz daha kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için olduğunu dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Tamamlanan ve yapımına devam edilen 20 proje ile 2 yılda yaklaşık 200 milyon lira değerindeki yatırımı ilçemize kazandırdık. Ayrıca siz değerli hemşehrilerime belirtmek isterim ki; planladığımız yaklaşık 10 proje daha bulunmakta. Her taşını bildiğim, sokaklarında büyüdüğüm, memleketimiz Kızılcahamam için daha çok hayalimiz, daha çok gerçekleştireceğimiz proje var. Göstermiş olduğunuz teveccühe, desteğe ve anlayışa teşekkür ediyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum."