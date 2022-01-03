Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, 2021'de bitirdikleri projeleri anlattı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 2019, 2020 ve 2021'de olduğu gibi gece gündüz hiç durmadan ilçeye hizmete, 2022'de de devam edeceklerini belirtti.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022'de Kızılcahamam için çok daha güçlü adımlar atarak gece gündüz hiç durmadan son üç yılda olduğu gibi onlarca eser ve icraata imza atacaklarını ifade etti.

Geçen yıl gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen Acar, şunları kaydetti:

"2021 yılında tamamladığımız Hastane Köprülü Kavşak Projesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Cephe İyileştirme 2 Etap, Okullar Bölgesi Üstgeçidi, Fiber Altyapı Yenilenmesi, Kaymakamlık Cephe İyileştirme, Güvem Mahallesi Jandarma Karakolu, Çam Park ve Güneş Enerji Santralini tamamlayarak hizmete sunduk. Bunun yanı sıra 2021 yılında başlattığımız projeler ise Sof Kumaş Projesi, Huzurevi Ek Binası, Kapalı Spor Salonu, Yüksek Gerilim Trafo Merkezi, Kirmir Çayı Dere Islahı, Çerkeş-Çeltikçi Kavşağı, Türkiye'de ilk ragbi sahası ve kasaplar çarşımızın projelerine başladık. Çok şükür göreve geldiğimiz günden bugüne siz değerli hemşehrilerimize hizmet sunacak onlarca esere ve icraata imza attık. Sizlerin güveni ve teveccühü ile 2019, 2020 ve 2021'de olduğu gibi gece gündüz hiç durmadan ilçemize hizmete, 2022'de de devam edeceğiz."