Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'a üniversite öğrencilerinden ziyaret

Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska ve öğrenciler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Acar, ziyaret dolayısıyla Prof. Dr. Akıska ve öğrencilere teşekkür etti.

Süleyman Acar, öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti ve yeni öğretim yılında başarı diledi. Acar, yüksekokul öğrencileri ile günün anısına belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.