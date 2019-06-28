Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'a ziyaretler
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'a ziyaretler

2 saat önce

Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'a ziyaretler, System.String[]
Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerinden dolayı Aksakal ve Oğuz'a teşekkür eden Başkan Süleyman Acar, Kızılcahamam'la ilgili projeleri hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Aksakal ve Acar, Başkan Oğuz'a hediye takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:32 Kaynak: AA
Kahramankazan, Süleyman Acar, Aksakal, Kızılcahamam, Güncel
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