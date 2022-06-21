Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı'nı kabul etti

Süleyman Acar, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın Liderliğinde ülkemizi 2023 hedeflerine 2053, 2071 vizyonuna, enerjileriyle cesaretleriyle ve geleceğe dair sarsılmaz inançlarıyla taşıyacaklarını yürekten inandığım AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları İlçe Başkanlığına atanan Ali Burak Kocaoğlu kardeşimizi kutlar, görevlerinde başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Acar, Kocaoğlu'nu yeni görevinde tebrik ederken eski gençlik kolları başkanı Taha Sarı'ya da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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