Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı'nı kabul etti - Son Dakika
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı'nı kabul etti

21.06.2022 16:57
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı'nı kabul etti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Ali Burak Kocaoğlu'nu kabul etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Ali Burak Kocaoğlu'nu kabul etti.

Acar, Kocaoğlu'nu yeni görevinde tebrik ederken eski gençlik kolları başkanı Taha Sarı'ya da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Süleyman Acar, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderliğinde ülkemizi 2023 hedeflerine 2053, 2071 vizyonuna, enerjileriyle cesaretleriyle ve geleceğe dair sarsılmaz inançlarıyla taşıyacaklarını yürekten inandığım AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları İlçe Başkanlığına atanan Ali Burak Kocaoğlu kardeşimizi kutlar, görevlerinde başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı'nı kabul etti - Son Dakika

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