Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan 10 Kasım paylaşımı
Son Dakika Güncel Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan 10 Kasım paylaşımı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan 10 Kasım paylaşımı

6 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle sosyal medya hesaplarından, Atatürk'ün 81 fotoğrafını paylaştı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan 10 Kasım paylaşımı, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle sosyal medya hesaplarından, Atatürk'ün 81 fotoğrafını paylaştı.

Atatürk'ün askerlik yıllarından, Cumhuriyet'in kuruluşu sonrasına kadarki tüm hayatının anlatıldığı fotoğraflara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle andıklarını belirterek, " 10 Kasım'ın 81. yılında da onun hayatından kesitler sunan 81 fotoğraf ile kendisini anmak istedik. Onun açtığı yolda, gösterdiği hedefte eserlerinin koruyucusu, emanetinin bekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Acar, Kızılcahamam, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 22:17:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan 10 Kasım paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]