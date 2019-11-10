Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan 10 Kasım paylaşımı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle sosyal medya hesaplarından, Atatürk'ün 81 fotoğrafını paylaştı.

Atatürk'ün askerlik yıllarından, Cumhuriyet'in kuruluşu sonrasına kadarki tüm hayatının anlatıldığı fotoğraflara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle andıklarını belirterek, " 10 Kasım'ın 81. yılında da onun hayatından kesitler sunan 81 fotoğraf ile kendisini anmak istedik. Onun açtığı yolda, gösterdiği hedefte eserlerinin koruyucusu, emanetinin bekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.