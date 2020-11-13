Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Diyanet'in yarışmasında ikinci olan Demirhan'a tebrik - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar , Diyanet İşleri Başkanlığınca internet üzerinden düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda ikinci olan Müzeyyen Miraç Demirhan'ı tebrik etti.

Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz

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