Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Diyanet'in yarışmasında ikinci olan Demirhan'a tebrik - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Diyanet İşleri Başkanlığınca internet üzerinden düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda ikinci olan Müzeyyen Miraç Demirhan'ı tebrik etti.
Süleyman Acar, Müzeyyen Miraç Demirhan'ı, İlçe Kaymakamı Can Aksoy, İlçe Müftüsü Hasan Limon ile belediyede ağırladı.
Süleyman Acar, Demirhan'a başarılarının devamını diledi.
- Kaynak: AA
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