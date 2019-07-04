Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan mahalle ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan mahalle ziyareti

1 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Akçay Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan mahalle ziyareti, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Akçay Mahallesi'ni ziyaret etti.
Altun Sokak'taki incelemelerde mahalleli kadınlarla sohbet eden Acar, kadınların sokakları ile ilgili istek ve dileklerini dinledi.
Vatandaşlarla iç içe bir belediyecilik hizmeti yürütmenin temel bir prensibi olduğu belirten Acar, her zaman vatandaşlarla bir ve beraber olarak sorunları giderme hedefi ile hareket ettiğini ifade etti.
Acar, vatandaşların düşüncelerini de alarak hizmet yürütüldüğünde daha başarılı çalışmaların ortaya çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bizler vatandaşlarımızın isteklerine gayret gösteriyoruz. Belediye Başkanlığının artık makama bağlı kalınarak yapılamayacağı düşüncesi ile hareket ediyoruz. Artık caddede, sokakta, park alanında, cenazede, düğünde her daim vatandaşlarımızla birlikteyiz. Vatandaşımızın ayağına kadar gideceğiz. Onlarla yapılan istişarelerin hizmet standardının artırılmasında ana etken olduğu düşüncesindeyiz."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:39 Kaynak: AA
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Akçay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Taksim ile ilgili projesini anlattı Yurt dışına kaçırmak için kelebek ve böcek toplayan iki profesör suçüstü yakalandı Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu! Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:48:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan mahalle ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]