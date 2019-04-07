Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Pazar Ziyareti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Pazar Ziyareti

51 dakika önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sebze pazarını ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Pazar Ziyareti, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sebze pazarını ziyaret etti.

Hal içindeki pazar yerini ziyaret eden Acar ve beraberindeki meclis üyeleri, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından yapılan duaya eşlik etti.

Esnafa "hayırlı işler" dileğinde bulunan Acar, vatandaşların da sorun ve taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:40 Kaynak: AA

Selçuk, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel
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