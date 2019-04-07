Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Pazar Ziyareti
51 dakika önce
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sebze pazarını ziyaret etti.
Kızılcahamam
Belediye Başkanı Süleyman Acar
, sebze pazarını ziyaret etti.
Hal içindeki pazar yerini ziyaret eden Acar ve beraberindeki meclis üyeleri, İlçe Müftüsü Selçuk
Kılıçbay tarafından yapılan duaya eşlik etti.
Esnafa "hayırlı işler" dileğinde bulunan Acar, vatandaşların da sorun ve taleplerini dinledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:40 Kaynak: AA
Son Dakika! AK Parti'den Seçimlerle İlgili Yeni Açıklama: 38 İlçede Tüm Oylar Sayılsın
AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle
Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak
AK Parti İtiraz Ettiği İlçede, Tekrar Sayım Sonrası CHP'nin Oyları Yükseldi