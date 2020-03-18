Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan "Yaşlılara Saygı Haftası" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan 'Yaşlılara Saygı Haftası' mesajı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan "Yaşlılara Saygı Haftası" mesajı

7 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaşlıların yük olarak görülmemesi, onlara ihtimam, şefkat ve sevgiyle yaklaşılması gerektiğini bildirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaşlıların yük olarak görülmemesi, onlara ihtimam, şefkat ve sevgiyle yaklaşılması gerektiğini bildirdi.

Acar, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, değerleri gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan en değerli ve kutsal varlıklar olduğunu ifade etti.

Yaşlılık döneminde herkesin saygı ve itibar görmek istediğini, minnet ve şükran duygularının en üst seviyede beklendiği hassas bir dönem olduğunu aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızı yük olarak görmek yerine, onlara ihtimam, şefkat ve sevgiyle yaklaşılması gerekir. Yaşlılarına gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi kendilerinden esirgeyen bir toplumun güven ve huzur içinde olması mümkün değildir. Unutmamalıyız ki, kendimizin ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse, yaşlılarımız da bizim özümüz, tarihi çınarlarımızdır. Onların bilgi, birikimleri ve tecrübeleri, geleceğe ışık tutan bir kaynaktır."

Acar, herkesin bir gün yaşlanacağını unutmaması gerektiğini belirtti.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:58 Kaynak: AA

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