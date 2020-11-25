Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan ziyaretler - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ile birlikte Kahramankazan Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Usluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, İlçe Sağlık Müdürü İsmail Doğan, AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ahmet Ceylan ve Kahramankazan Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ali Yıldız'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Başkan Acar, ziyaretlerle ilgili açıklamasında, İlçe Başkanı Ahmet Barun ile birlikte Kızılcahamamlı hemşehrilerini ziyarete devam ettiklerini belirtti.
Acar, şunları kaydetti:
"Bugün de Kahramankazan Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Usluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, İlçe Sağlık Müdürü İsmail Doğan, AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ahmet Ceylan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizde bulunduk. Ardından ise Kahramankazan Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ali Yıldız'ı ziyaret ederek hasbihal ettik. Hepsine de görevlerinde başarılar diliyorum."
- Kaynak: AA
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