Kızı Şeyma Acar da kendisi için mutlu bir gün olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, kızının nikahını kıydı - Son Dakika

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