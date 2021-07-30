Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "mahalle buluşmaları" kapsamında köyleri ziyaret ederek muhtarlar ve halkla bir araya geliyor.
Başkan Acar, Yukarıkaraören, Pazar, Pazar Kınık, Pazar İğmir, Pazar Otacı, Pazar Otacı İnni, Pazar Otacı Ürküt, Pazar Otacı Şıhhlar mahallerini ziyaret ederek muhtarlar ve halkla buluştu.
Muhtar ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Acar, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Acar'a mahalle ziyaretlerinde Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ve AK Parti Kızılcahamam Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş eşlik etti.
Kaynak: AA
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