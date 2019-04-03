Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar Mazbatasını Aldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Süleyman Acar, mazbatasını aldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Süleyman Acar, mazbatasını aldı.



Acar ve belediye meclisi üyeleri, İlçe Seçim Kuruluna giderek hakim Ezgi Pınar Karataş'tan mazbatasını aldı.



Mazbata töreninde, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen ve diğer partililer de eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bartın'da AK Parti Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti, Yine MHP Kazandı

19 Mayıs Belediye Başkanı'ndan Skandal Sözler: Bundan Sonra Oyu Veren Hizmeti Önce Alacak

Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı

AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor?