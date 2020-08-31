Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, pazar yerini ziyaret etti - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, pazar esnafını ziyaret etti.
Süleyman Acar, ziyarette esnafın sorularını dinledi.
Acar, bir esnafla sohbetinde, "Başlatmış olduğumuz dev projelerle Kızılcahamam geleceğe koşuyor ve cazibe merkezi oluyor. Kızılcahamam'da büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Acar, yeni pazar yerinin gelecek haftadan itibaren hizmet vermeye başlayacağını da bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:49 - Kaynak: AA
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