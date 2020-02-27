Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, mübarek üç ayların tüm dünyada kardeşliğe ve huzura vesile olmasını diledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, mübarek üç ayların tüm dünyada kardeşliğe ve huzura vesile olmasını diledi.


Başkan Acar mesajında şunları kaydetti:

"İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İçinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri, fırsata çevirmeli, onların büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız.


Rahmet ve merhamet kapılarının açıldığı mübarek Regaip Kandili'nde Rabbimizden af ve bağışlanma dilerken gönül dünyamızı kirleten kin, nefret ve haksızlık gibi kötülüklerden sakınalım. Anne, babamıza, yakın çevremize her zamanki gibi sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım. Başta İlçemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua etmeyi unutmayalım.


Bu duygularla, bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyor; hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum."

Regaib Kandili, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu Son dakika: Diyanet'ten umre ziyareti açıklaması: Yeni kayıt alınmayacak

Son Dakika Haberleri
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin, karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 17:08:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]