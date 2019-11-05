Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediye Meclis toplantısında "asker selamı"
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Kızılcahamam Belediye Meclis toplantısında "asker selamı"

6 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi Meclis toplantısında asker selamı verildi.

Kızılcahamam Belediye Meclis toplantısında

Kızılcahamam Belediyesi Meclis toplantısında asker selamı verildi.

Kızılcahamam Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Süleyman Acar başkanlığında toplandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması esnasında AK Parti Meclis Üyesi Adem Emin Atakul ve MHP Meclis Üyesi Murat Can, Türk bayrağı açarak Mehmetçik'e destek amaçlı asker selamı verdi.

Belediye Başkanı Acar, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgenin istikrar, barış ve refahına karşı terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'ın tehdit oluşturduğunu belirterek, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla asker selamı veren Belediye Meclis üyelerini tebrik ettiğini söyledi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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