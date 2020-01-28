Kızılcahamam Belediyesi araç kiralama uygulamasına son verdi - Son Dakika

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Kızılcahamam Belediyesi araç kiralama uygulamasına son verdi
14 dakika önce
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye hizmetleri için araç kiralama işine son verdiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:50 Kaynak: AA
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye hizmetleri için araç kiralama işine son verdiklerini bildirdi.
Acar, yaptığı açıklamada, belediyeleriyle 2011'den beri çalışan araç kiralama şirketlerine teşekkür etti.
Başkan Acar, 9 ayda belediyenin araç filosuna 4 çöp kamyonu, 1 su tankeri, 1 süpürge aracı, 4 kamyonet ve 1 minibüs olmak üzere 11 araç ilave ettiklerini belirterek, "Araç filomuzu yenilemeye ve genişletmeye devam edeceğiz. Araçlarımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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