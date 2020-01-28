Kızılcahamam Belediyesi araç kiralama uygulamasına son verdi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye hizmetleri için araç kiralama işine son verdiklerini bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, belediyeleriyle 2011'den beri çalışan araç kiralama şirketlerine teşekkür etti.

Başkan Acar, 9 ayda belediyenin araç filosuna 4 çöp kamyonu, 1 su tankeri, 1 süpürge aracı, 4 kamyonet ve 1 minibüs olmak üzere 11 araç ilave ettiklerini belirterek, "Araç filomuzu yenilemeye ve genişletmeye devam edeceğiz. Araçlarımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.