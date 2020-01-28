Kızılcahamam Belediyesi araç kiralama uygulamasına son verdi - Son Dakika
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Kızılcahamam Belediyesi araç kiralama uygulamasına son verdi

14 dakika önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye hizmetleri için araç kiralama işine son verdiklerini bildirdi.

Kızılcahamam Belediyesi araç kiralama uygulamasına son verdi, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye hizmetleri için araç kiralama işine son verdiklerini bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, belediyeleriyle 2011'den beri çalışan araç kiralama şirketlerine teşekkür etti.

Başkan Acar, 9 ayda belediyenin araç filosuna 4 çöp kamyonu, 1 su tankeri, 1 süpürge aracı, 4 kamyonet ve 1 minibüs olmak üzere 11 araç ilave ettiklerini belirterek, "Araç filomuzu yenilemeye ve genişletmeye devam edeceğiz. Araçlarımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kızılcahamam, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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