Kızılcahamam Belediyesi bakımsız kalan evi temizledi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi Temizlik İşleri ekipleriyle ihtiyaç sahibi bir ailenin evinde temizlik yaptı.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan bir vatandasın evinin temizlenmesini isteyen komşuları, durumu belediyeye bildirdi.

Kızılcahamam Belediyesi Temizlik İşeri ekipleri, ilçedeki ihtiyaç sahibi bir vatandaşın bakımsız kalan evinin içerisine istiflenen çöpleri attı. Ekipler evin oda, banyo, mutfak, kapı, pencere, balkon gibi tüm genel temizliğini yaptı.

Kızılcahamam Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizlenmesine yönelik yürüttüğü proje, vatandaşların takdirini topladı.