Kızılcahamam Belediyesi elektrik üretiminden 5 ayda 1 milyon lira gelir elde etti - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesinin, bünyesinde kurduğu Güneş Enerji Santralinde ürettiği yaklaşık 950 bin kilovatsaat elektrik sayesinde 5 ayda 1 milyon lira gelir elde ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 20 yıldan fazla işletme ömrü olan santralin finansmanını, bir kısmını hibe ve bir kısmını kendi bütçesinden sağlayan Kızılcahamam Belediyesinin aldığı yatırım teşvik belgesi ile santralin yaklaşık 2 yılda kendini amorte etmesi bekleniyor.

Taşlıca Mahallesi'nde yaklaşık 16 dönüm arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali, anlık 960 kilovatsaat gücünde çalışıyor. 3 bin 360 panel ve 12 inverter ile prosesi sürdürülen santral, teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Ayrıca, Kızılcahamam'da yenilenebilir enerjiden üretilen elektrikle şu ana kadar 42 bin 379 ağacın kesilmesi ve 466 bin 199 kilogram karbondioksit salınımı da engellendi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, tamamladıkları 14 projeden birinin Güneş Enerji Santrali olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buranın yapımında bir miktar hibe aldık bir miktar kredi çektik. Yapımında kredi çektiğimiz tek yatırımımız bu. Kendisini 1-2 senede ödeyecek bir yatırım. 5 aylık süre içinde 1 milyon liraya yakın geliri olmuş. Bunun bize maliyeti 5 milyon 800 bin lira gibiydi. Bu yatırımızın kendini 2 senede amorte edecek."

Buradan üretilen elektriği satarak gelir elde ettiklerini belirten Acar, projeden gurur duyduğunu sözlerine ekledi.