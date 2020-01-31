Kızılcahamam Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldı - Son Dakika
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Kızılcahamam Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldı

6 saat önce

Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldıklarını bildirdi.

Kızılcahamam Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldı, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 24. kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerlerini alarak Kızılcahamam'ın tanıtımına katkı sundukları aktarıldı.

Fuarda açılan stantta Kızılcahamam'ın yöresel ürünleri, belediyesi tarafından hazırlatılan broşürlerle ilçenin doğal güzellikleri tanıtılacak.


Fuar, 30 Ocak - 02 Şubat'ta ziyaret edilebilecek.

Kızılcahamam, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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