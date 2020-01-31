Son Dakika › Güncel › Kızılcahamam Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldı - Son Dakika
Kızılcahamam Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldı
6 saat önce
Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldıklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:14 Kaynak: AA
Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi EMITT Fuarı'na katıldıklarını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 24. kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerlerini alarak Kızılcahamam'ın tanıtımına katkı sundukları aktarıldı.
Fuarda açılan stantta Kızılcahamam'ın yöresel ürünleri, belediyesi tarafından hazırlatılan broşürlerle ilçenin doğal güzellikleri tanıtılacak.
Fuar, 30 Ocak - 02 Şubat'ta ziyaret edilebilecek.
Son Dakika 'Banker Bilo' filmi Kocaeli'de gerçek oldu Mesaiye başlayan Ekrem İmamoğlu, Palandöken tatiliyle ilgili soruya cevap vermedi İstanbul'da Rus mafyasına çalışan çete üyelerine yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı "Türkiye'de ilk koronavirüs vakası" iddiası! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi