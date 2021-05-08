Kızılcahamam Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladıklarını bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, yeni bir müjdesi bulunduğunu belirtti.

Taşlıca Mahallesi'ne kurdukları güneş enerji santralleriyle bugün itibarıyla elektrik üretmeye başladıklarını vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Bu projeyle çevreci ve kalıcı bir kazanım elde ettik. Santralimizde yılda yaklaşık 1 milyon 700 bin kilowatt elektrik üreteceğiz. Bu üretim yılda yaklaşık bin evin elektrik tüketimini yenilenebilir enerji ile sağlamanın yanı sıra 990 ton karbondioksit salınımını engelleyerek 90 bin ağacı kurtaracak. Kızılcahamam'ın her alanda gelişmesi için farklı projelere imza atıyor, ilçemizin vizyonuna yakışır böylesi bir üretim tesisini hizmete almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.