Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımının kampı sona erdi
1 saat önce
Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımının kampı sona erdi.
Kızılcahamam
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:02 Kaynak: AA
Belediyesi Güreş Takımının kampı sona erdi.
Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı ve U-15 Milli Takım Teknik Direktörü Halil Yılmaz
, Kızılcahamam'ın güreşin merkezi olduğunu söyledi.
27-30 Haziran tarihleri arasında Polonya
'da yapılacak olan U-15 Avrupa
Şampiyonası için Kızılcahamam Ayşe Bezci Turizm Uygulama Oteli'nde kamp yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Kamp çok verimli geçtiği. Milli takımımızın Polonya'da bireysel ve takım halinde başarılı olacağına inanıyorum." dedi.
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