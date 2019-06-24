Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımının kampı sona erdi
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Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımının kampı sona erdi

1 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımının kampı sona erdi.

Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımının kampı sona erdi, System.String[]
Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımının kampı sona erdi.
Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı ve U-15 Milli Takım Teknik Direktörü Halil Yılmaz, Kızılcahamam'ın güreşin merkezi olduğunu söyledi.
27-30 Haziran tarihleri arasında Polonya'da yapılacak olan U-15 Avrupa Şampiyonası için Kızılcahamam Ayşe Bezci Turizm Uygulama Oteli'nde kamp yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Kamp çok verimli geçtiği. Milli takımımızın Polonya'da bireysel ve takım halinde başarılı olacağına inanıyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:02 Kaynak: AA
Kızılcahamam, Güncel
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