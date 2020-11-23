Kızılcahamam Belediyesi kış hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi, kışın olumsuz şartlarıyla mücadele etmek ve vatandaşları mağdur etmemek amacıyla karla mücadele araçlarının bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için karla mücadele araçlarının bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, "Bizler kışa hazırlanırken vatandaşlarımızı da yaklaşan kış öncesinde kişisel tedbirlerini almaya davet ediyoruz. Belediye ekiplerimiz 7/24 hizmet verecek." dedi.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Kızılcahamamlı vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için imkanlarını seferber eden Fen İşleri Müdürlüğümüz birçok alanda düzenlemeler yapıyor. Kışın zorlu şartlarına hazırlanıyor. Kış aylarında karla mücadele programımızı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre düzenliyor, ana arter özelliği olan yollara önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikayetlerini ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz. Kızılcahamam halkının kar yağışından ve kış şartlarından mağdur olmaması için bu yıl da ekiplerimizle sahada olacağız."