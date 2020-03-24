Kızılcahamam Belediyesi koronavirüse karşı kriz masası oluşturdu - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kriz masası oluşturdu.



Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı yazılı açıklamada, bu süre zarfında aktif olacak kriz masasına tüm taleplerin "0312 736 10 30" hattan iletilebileceğini belirtti.

Vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yapan Acar, dünyayı etkisi altına alan salgının Türkiye'de de görülmesi üzerine oluşturulan kriz masasında vatandaşların soru ve taleplerine yönelik çözümler üreteceklerini ifade etti.

Öte yandan Kızılcahamam Belediyesinin aldığı önlemler kapsamında, ilçedeki tüm toplu ulaşım araçları, özel halk otobüsleri ve taksilerin dezenfeksiyonu yapılıyor.

Devlet hastanesi, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi, huzurevi, cezaevi iç ve dış mekanları da sürekli temizleniyor.