Kızılcahamam Belediyesinin fide desteğine bine yakın başvuru yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılcahamam Belediyesinin fide desteğine bine yakın başvuru yapıldı

29.03.2022 09:17
Kızılcahamam Belediyesinin fide desteğine bine yakın başvuru yapıldı

Kızılcahamam Belediyesinin mart ayında başlattığı çiftçilere yüzde 50 hibe ile fide desteğine yaklaşık bin kişinin başvurduğu bildirildi.

Kızılcahamam Belediyesinin mart ayında başlattığı çiftçilere yüzde 50 hibe ile fide desteğine yaklaşık bin kişinin başvurduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçede ekilmedik toprak kalmamasını istediklerini belirterek, tarıma ve çiftçilere desteği sürdürdüklerini kaydetti.

Geçen yıl 370 bin fideyi yüzde 50 hibe ile dağıttıklarını bildiren Acar, "Ve bu yıl geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan 457 bin fideyi yüzde 50 hibe ile dağıtıyoruz. Çok kısa süre de dağıtımına başlayacağımız fidelerimiz halkımıza, çiftçilerimize hayırlı olsun. Haydi Kızılcahamam, üretmek senden destek her zaman bizden." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına mazot desteği vereceğini açıkladı Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına mazot desteği vereceğini açıkladı Yakın Doğu Üniversitesi'nden yaşlılar haftasında anlamlı etkinlik Yakın Doğu Üniversitesi'nden yaşlılar haftasında anlamlı etkinlik

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılcahamam Belediyesinin fide desteğine bine yakın başvuru yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
11:22 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
11:06 Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:55:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kızılcahamam Belediyesinin fide desteğine bine yakın başvuru yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement