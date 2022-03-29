Kızılcahamam Belediyesinin fide desteğine bine yakın başvuru yapıldı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesinin mart ayında başlattığı çiftçilere yüzde 50 hibe ile fide desteğine yaklaşık bin kişinin başvurduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçede ekilmedik toprak kalmamasını istediklerini belirterek, tarıma ve çiftçilere desteği sürdürdüklerini kaydetti.

Geçen yıl 370 bin fideyi yüzde 50 hibe ile dağıttıklarını bildiren Acar, "Ve bu yıl geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan 457 bin fideyi yüzde 50 hibe ile dağıtıyoruz. Çok kısa süre de dağıtımına başlayacağımız fidelerimiz halkımıza, çiftçilerimize hayırlı olsun. Haydi Kızılcahamam, üretmek senden destek her zaman bizden." ifadelerini kullandı.