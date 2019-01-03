Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

18 dakika önce

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2019 yılı Ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Kızılcahamam Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2019 yılı Ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Kızılcahamam Belediye Meclisi, gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Başkanlık katındaki toplantı salonunda toplandı. 2019 yılının ilk toplantısında ilginç mahalle isimlerinin nereden geldiği ve nasıl verildiğinin araştırılması hususuna ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Mahallelerin temizlik ve çevre koruma hizmetleri, Karşıyaka Mahalleleri Büyük Hamam ve Kadirbey bölgeleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, imar planları, sosyal tesis (Köy Konağı) olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına kiraya verilmesi konuları gündeme alındı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Güncel
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