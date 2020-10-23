Kızılcahamam Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem ve mama bırakmaya devam ediyor.

Sokak hayvanları için besleme çalışmalarını yoğunlaştıran Kızılcahamam Belediyesi ekipleri, hayvanların aç ve susuz kalmaması için belirlenen noktalara farklı zamanlarda mama ve su takviyesi yapıp, bu bölgeleri dezenfekte ediyor.

Sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirten Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında, belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Bu süreçte besleme noktalarımızı arttırıyoruz. Hayatımızı paylaştığımız doğadaki tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da ricamız sokaktaki dostlarımızı unutmamaları. Sizler de evlerinizin önüne su ve yiyecek bırakarak destek olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.