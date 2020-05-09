Kızılcahamam Belediyesi tarafından kuaför ve berberler dezenfekte edildi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi, 44 gündür kapalı olan ve 11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyete geçecek olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

İlçede faaliyet gösteren yaklaşık 20 berber, kuaför ve güzellik salonu Kızılcahamam Belediyesi tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.

Berber dükkanları dezenfekte edilen esnaflar, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a teşekkür ederek, esnaf olarak kendilerinin de tedbiri elden bırakmayacaklarının altını çizdi. Esnaflar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından hem sevindik hem de tedirgin olduk. Biz de esnaf olarak gerekli önlemleri aldık. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Önlük, tulum ve havlularımız kullan-at şeklinde olacak ve müşterileri tek tek alacağız. Belediyemizden Allah razı olsun, iş yerimizi ilaçladı. İnşallah bu zor günleri atlatarak, özlediğimiz günlere geri döneriz."

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar ise yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaya başladığı ilk günden itibaren, Kızılcahamam Belediyesi olarak tüm önlemleri arttırdıklarını belirtti.

Acar, "Beklediğimiz güzel günlere tedbiri elden bırakmadan yaklaşıyoruz. İlçemizde 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacak tüm berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecisi esnafımızın iş yerlerini dezenfekte ettik. Esnafımızın her zaman yanında bir belediyeyiz ve bu zor günlerde de esnafımızın yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağız." ifadesini kullandı.