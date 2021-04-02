Kızılcahamam Belediyesinde araç kiralama dönemi sona erdi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 2011 yılından 2019 yılına kadar devam eden belediye hizmetleri için araç kiralama işine belediye olarak son verdiklerini belirtti.

Acar, yaptığı açıklamada, araç kiralamaya son vermelerinin ardından borçlanmadan 2 yıl içerisinde Kızılcahamam Belediyesi araç filosuna 18 yeni araç ilave ettiklerini dile getirdi.

Araç filolarını yenilemeye ve genişletmeye devam edeceklerini aktaran Acar, araçların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.