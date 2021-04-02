Kızılcahamam Belediyesinde araç kiralama dönemi sona erdi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesinde araç kiralama dönemi sona erdi
02.04.2021 16:15
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 2011 yılından 2019 yılına kadar devam eden belediye hizmetleri için araç kiralama işine belediye olarak son verdiklerini belirtti.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 2011 yılından 2019 yılına kadar devam eden belediye hizmetleri için araç kiralama işine belediye olarak son verdiklerini belirtti.
Acar, yaptığı açıklamada, araç kiralamaya son vermelerinin ardından borçlanmadan 2 yıl içerisinde Kızılcahamam Belediyesi araç filosuna 18 yeni araç ilave ettiklerini dile getirdi.
Araç filolarını yenilemeye ve genişletmeye devam edeceklerini aktaran Acar, araçların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.
Son Dakika Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçimi gerektirecek bir neden yok AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada