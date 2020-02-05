Kızılcahamam Belediyesinde ayın personeline ödül - Son Dakika
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Kızılcahamam Belediyesinde ayın personeline ödül

6 saat önce

Kızılcahamam Belediyesinde ayın personeli seçilen Murat Gümüşay'a ödül verildi.

Kızılcahamam Belediyesinde ayın personeline ödül, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesinde ayın personeli seçilen Murat Gümüşay'a ödül verildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, makamında ağırladığı taziye çadırı görevlisi Gümüşay'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hizmetlerin halka daha sağlıklı ve hızlı yansımasında personelin gayretli çalışmasının en önemli faktör olduğunu belirten Acar, "İlçemizdeki sorunları hep birlikte aşmaya devam edeceğiz. Özveriyle çalışan, dürüst ve başarılı tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Başarılı personeli ödüllendirmeye devam edeceklerini anlatan Acar, Gümüşay'a para ödülü verdi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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