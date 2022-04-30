Kızılcahamam Belediyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma düzenlendi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı.

Kızılcahamam Belediyesi Adem Özbekler Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında Acar ile Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ve Belediye Meclisi üyeleri, belediye personeliyle bir araya geldi.

Acar, "3 yıl içinde mesai arkadaşlarımızla 300 milyon liradan fazla yatırımı ilçemizle buluşturduk. 2 Mayıs'ta kutlayacak olduğumuz Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlarım. Rabb'im birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı nasip etsin." dedi