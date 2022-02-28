Kızılcahamam Belediyesinden çiftçiye destek - Son Dakika
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Kızılcahamam Belediyesinden çiftçiye destek

28.02.2022 11:28
Kızılcahamam Belediyesinden çiftçiye destek

Kızılcahamam Belediyesi çiftçilere yüzde 50 hibe ile domates ve biber fidesi dağıtımı için ön talep toplamaya başladı.

Kızılcahamam Belediyesi çiftçilere yüzde 50 hibe ile domates ve biber fidesi dağıtımı için ön talep toplamaya başladı.

Fideden yaralanmak isteyen çiftçiler başvuru yapabilecek.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, ilçede ekilmeyen alan kalmasın istediklerini belirterek, bunun için de tarıma ve çiftçiye desteği sürdürdüklerini söyledi.

Geçen yıl Kızılcahamam Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri fide dağıtımına büyük ilgi gösterildiğini dile getiren Acar, bu yıl da 2 çeşit domates, 3 çeşit biber fidesinin yüzde 50 hibe ile dağıtılacağını aktardı.

Acar, 1-18 Mart 2022 tarihleri arasında belediyeye müracaatları beklediklerini kaydederek, "Haydi Kızılcahamam, üretmek senden destek bizden. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek olan yüzde 50 hibeli fide dağıtımı için ön kayıtlar başladı. Çiftçilere şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

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