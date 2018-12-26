Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediyesinden Geri Dönüşüme Tam Destek

Kızılcahamam Belediyesinden Geri Dönüşüme Tam Destek

43 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Kızılcahamam Belediyesine hibe edilen üç geri dönüşüm toplama kutusu, ilçenin çeşitli yerlerine konuldu.

Kızılcahamam Belediyesinden Geri Dönüşüme Tam Destek, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Kızılcahamam Belediyesine hibe edilen üç geri dönüşüm toplama kutusu, ilçenin çeşitli yerlerine konuldu.

Ekonomiye yıllık 12 milyar TL kazanç sağlanması hedeflenen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Kızılcahamam Belediyesine hibe edilen üç geri dönüşüm toplama kutusu, Kızılcahamam Belediyesi önüne, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na ve Büyük Kaplıca'ya konuldu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, " 'Türkiye'nin Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam' sloganı ile çıktığımız bu yolda, ilçemizde bulunan yeşilin ve doğanın güzelliğini korumak, gelecek nesillere daha güzel bir Kızılcahamam bırakmak için çabalıyor ve çalışıyoruz" dedi.

Güney, kağıt, karton, plastik, cam, metal, bitkisel atık, elektronik atık, pil atıklarının geri dönüşüm kutularına bırakılması gerektiğini de belirtti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:12 Kaynak: İHA

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