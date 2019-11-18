Kızılcahamam Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı

Kızılcahamam Belediyesi, aşevinde pişirdiği yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

İlçede yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatan Kızılcahamam Belediyesi, kapı kapı dolaşıp ikram ettiği 4 çeşit sıcak yemek servisiyle kimsesizleri yalnız bırakmıyor.

İlçede bulunan ihtiyaç sahibi aileleri belirledikten sonra kapılarına kadar yemek servisi yapan aşevi personeli, her sabah saat 08.30'da başladığı mesaisini öğle saatlerine kadar tamamlayıp yemekleri yardıma muhtaç vatandaşların kapısına kadar ulaştırıyor.

Periyodik aralıklarla gıda mühendisleri kontrolünden geçen yemekler, aynı zamanda ailelerin sağlık durumu dikkate alınarak hazırlanıyor.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Dar gelirli ailelere yardımda bulunan aşevimizle vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.