Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı
Son Dakika Güncel Kızılcahamam Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı

6 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi, aşevinde pişirdiği yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Kızılcahamam Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesi, aşevinde pişirdiği yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

İlçede yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatan Kızılcahamam Belediyesi, kapı kapı dolaşıp ikram ettiği 4 çeşit sıcak yemek servisiyle kimsesizleri yalnız bırakmıyor.

İlçede bulunan ihtiyaç sahibi aileleri belirledikten sonra kapılarına kadar yemek servisi yapan aşevi personeli, her sabah saat 08.30'da başladığı mesaisini öğle saatlerine kadar tamamlayıp yemekleri yardıma muhtaç vatandaşların kapısına kadar ulaştırıyor.

Periyodik aralıklarla gıda mühendisleri kontrolünden geçen yemekler, aynı zamanda ailelerin sağlık durumu dikkate alınarak hazırlanıyor.


Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Dar gelirli ailelere yardımda bulunan aşevimizle vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kızılcahamam, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Ülke genelinde yağış beklenmiyor
Pendik'te 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı MHP'den Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için kurs teklifi Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 16:21:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]