Kızılcahamam Belediyesinden "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tanıtım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam Belediyesinden 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında tanıtım - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesinden "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tanıtım

6 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, plastik ve metal atıkların toplanmasını sağlayacak "Kalemmatik" tanıtıldı.

Kızılcahamam Belediyesinden

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, plastik ve metal atıkların toplanmasını sağlayacak "Kalemmatik" tanıtıldı.

Belediye önünde tanıtımı yapılan "Kalemmatik"e ilk kez plastik ve metal atık bırakan öğrencilere, bilgilendirme yapıldı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, insan sağlığı ve doğanın korunmasında farkındalık oluşturmanın önemine değindi.

Plastik ve metal gibi atıkların geri dönüşüme gelmemesi halinde doğaya büyük zarar verdiğini dile getiren Acar, değerlendirilebilir atıkların kaynağında toplanması ve ayrıştırılmasının çevre ve ekonomiye katkısına değindi.

Kızılcahamam, Plastik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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