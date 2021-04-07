Kızılcahamam Belediyesinden Sıfır Atık Projesi kapsamında doğal gübre üretimi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi, Sıfır Atık çalışmaları kapsamında meyve ve sebze atıklarını kompost makinesiyle dönüştürerek doğal gübre üretiyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nde pilot ilçe olduklarını hatırlattı.

Acar, "Sıfır Atık Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren kompost makinemiz aylık 400 kilogram doğal gübre üretiyor. Pazarımızdan getirdiğimiz atık sebze ve meyveleri gübreye dönüştürüyoruz. Gübreleri de park ve bahçelerde kullanıyoruz." dedi.

Laboratuvar değerleri bakımından ürettikleri doğal gübrenin birinci sınıf kalitede olduğunu vurgulayan Acar, gübrelerin hem belediyenin park ve bahçelerinde kullanıldığını hem de evlerindeki sebze ve meyve atığını getiren vatandaşlara paketlenerek hediye edildiğini aktardı.

Acar, "Çevreye karşı duyarlılık sorumluluk gerektirir. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz." diye konuştu.