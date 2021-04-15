Kızılcahamam Belediyesinden Sıfır Atık Projesine destek veren Karayolları 42. Şube Şefliğine teşekkür belgesi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Projesi'ne sundukları destekten dolayı Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 42. Şube Şefliğine teşekkür belgesi verdi.

Karayolları 42. Şube Şefliği ekiplerince her gün rutin olarak refüj ve yol kenarlarına atılan atıklar toplanıp, Sıfır Atık Projesi kapsamında oluşturulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne bırakılıyor.

Bırakılan atıklar türlerine göre ekipler tarafından ayrıştırılarak, geri kazanımı sağlanıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede başarı ile yürütülen Sıfır Atık Projesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kurumların desteklerinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Acar, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 42. Şube Şefliği tarafından kara yollarının kenarlarında ve refüjlerdeki geri dönüşebilir atıkların titizlikle toplanılarak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine getirildiğini belirtti.

Acar, projeye destek sağladıkları için Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 42. Şube Şefliğine teşekkür belgesi takdim ettiklerini dile getirerek, geri dönüşüme ve Sıfır Atık Projesine katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.