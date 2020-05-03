Kızılcahamam Belediyesinden yoğun mesai - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek, çalışmalarını hızlandırdı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, ilçenin dört bir yanında yoğun mesai sürdürdü.

Ekipler, kısıtlama nedeniyle boş kalan sokak ve caddelerdeki çalışmalarını artırdı.

İlçe genelinde yoğun olarak kullanılan cadde ve sokakları, kaldırımları ve çöp konteynerleri dezenfektanlı suyla yıkayan ekipler, ot biçme, budama, bakım, onarım ve mevsimlik çiçek dikimini gerçekleştirdi.

Yine belediye ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı kamusal alanların, eczanelerin, parkların ve hastanenin dezenfeksiyonu yaptı.

Ekipler, sokak hayvanları için ilçe genelinde bulunan mama odak noktalarına kuru mama bırakarak besleme çalışması yaptı, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca evlerinden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçları da Vefa Sosyal ekipler tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı Acar, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını belirlenen kurallar çerçevesinde karşılamak üzere tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sokağa çıkma yasağı süresince Kızılcahamam Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Öte yandan Kızılcahamam Belediyesi tarafından akşam saatlerinde belediye hoparlörlerinden Mustafa Yıldızdoğan'ın "Başaracağız" şarkısı çalındı.