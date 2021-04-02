Kızılcahamam Belediyesinin 2 yıl içerisinde 10 projesi faaliyete başladı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi 2 yıl içerisinde yaklaşık 200 milyon liraya yakın proje çalışması başlattı.

Belediyenin, Yeni Jandarma Binası, Yeni Emniyet Binası, Kurban Pazarı Genişletme Çalışması, Sıcak Su Sondajı, Işıkdağı Gözetleme Kulesi, 1. Sıfır Atık Getirme Merkezi, Kapalı Pazar Yeri, Cephe İyileştirme ve Sokak Rehabilitasyonu ve Güneş Enerji Santrali projelerinde faaliyete başlandı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin doğa ve termal cenneti, aynı zamanda Türkiye'nin ilk sıfır atık projesinin uygulandığı ilçe olan Kızılcahamam'da 2 yılda yaklaşık 200 milyon liralık yatırımı ilçemizde gerçekleştirmeye başladık. Bu sebeple her bir projemizde desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ederim." dedi.