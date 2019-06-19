Kızılcahamam Belediyesinin ilaçlama çalışmaları
52 dakika önce
Kızılcahamam Belediyesinin merkez ve mahallelerinde ilaçlama çalışmaları sürüyor.
Kızılcahamam
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:02 Kaynak: AA
Belediyesinin merkez ve mahallelerinde ilaçlama çalışmaları sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ekipleri tarafından merkez ve mahalleler ile halk sağlığını korumak için haşere ilaçlaması yapılıyor.
Belediye Başkanı Süleyman Acar
, vatandaşların talepleri doğrultusunda rutin uygulamaların da kapsamını genişlettiklerini vurguladı.
İlaçlama çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Acar, " Vatandaşlarımızın sağlığına tehdit unsuru olan, ciddi sorun teşkil edebilecek her duruma karşı etkin bir çalışma uyguluyoruz. Tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerimizin tamamında bu çalışmayı yapıyoruz." dedi.
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