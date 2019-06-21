Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediyesinin "WhatsApp Destek Hattı" hizmete girdi
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Kızılcahamam Belediyesinin "WhatsApp Destek Hattı" hizmete girdi

1 saat önce

Kızılcahamam Belediyesince oluşturulan "WhatsApp Destek Hattı" hizmet vermeye başladı.

Kızılcahamam Belediyesinin
Kızılcahamam Belediyesince oluşturulan "WhatsApp Destek Hattı" hizmet vermeye başladı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın talimatları ile Kızılcahamam Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünce vatandaşlardan gelen şikayet, istek ve taleplere daha hızlı hizmet verilmesi amacıyla "WhatsApp Destek Hattı" kuruldu.
Vatandaşların sorunlarına daha çabuk çözüm bulunması amacıyla kurulan "0530 794 5959" numaralı hat hizmete girdi.
Tek merkezden yönetilecek hat sayesinde vatandaşlardan gelen şikayetler ilgili birimlere sevk edilip sorunlara kısa sürede çözüm bulunması amaçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel
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