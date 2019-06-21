Kızılcahamam Belediyesinin "WhatsApp Destek Hattı" hizmete girdi
1 saat önce
Kızılcahamam Belediyesince oluşturulan "WhatsApp Destek Hattı" hizmet vermeye başladı.
Kızılcahamam
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Belediyesince oluşturulan "WhatsApp Destek Hattı" hizmet vermeye başladı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar
'ın talimatları ile Kızılcahamam Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünce vatandaşlardan gelen şikayet, istek ve taleplere daha hızlı hizmet verilmesi amacıyla "WhatsApp Destek Hattı" kuruldu.
Vatandaşların sorunlarına daha çabuk çözüm bulunması amacıyla kurulan "0530 794 5959" numaralı hat hizmete girdi.
Tek merkezden yönetilecek hat sayesinde vatandaşlardan gelen şikayetler ilgili birimlere sevk edilip sorunlara kısa sürede çözüm bulunması amaçlanıyor.
İstanbul Ekonomi Araştırma'dan 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark 5 puan
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Son dakika! HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptığı söylenen teröristbaşının avukatlarından açıklama
Kartal'da engelli çocuğa taciz anı kamerada