Kızılcahamam'da 1 yılda 13 yeni araç hizmete girdi - Son Dakika

Kızılcahamam'da 1 yılda 13 yeni araç hizmete girdi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 1 yıl içerisinde 13 yeni aracı borçlanmadan hizmete sunduklarını bildirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 1 yıl içerisinde 13 yeni aracı borçlanmadan hizmete sunduklarını bildirdi. Acar, 12 ay içerisinde Kızılcahamam Belediyesi araç filosuna 2 adet Ford kargo çöp kamyonu, 2 adet İveco çöp kamyonu, 1 adet 13 tonluk su tankeri, 1 adet 8 tonluk süpürge aracı, 4 adet Ford transit marka kamyonet, 1 adet BMC minibüs, 1 adet hidromek mini kazıcı yükleyici kepçe, 1 adet renoult megan binek aracı ilave ettiklerini bildirdi. Desteklerini eksik etmeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Başkan Acar, "Araç filomuzu yenilemeye ve genişletmeye devam edeceğiz. Araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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