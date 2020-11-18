Kızılcahamam'da 10 bin lale soğanı dikildi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesince park ve bahçelere 10 bin lale soğanı dikildi.
Kızılcahamam Belediyesi Park ve Bahçeler ekibi, park ve bahçelerin çevre düzenlenmesi çalışmalarını yapılarak ana caddede bulunan PTT önü, kaymakamlık önü, Pansiyon Evleri önü, Gül Parkı, Derviş Özer Parkı, Küçük Kaplıca önü ve Şehit Fatih Duru Parkı'na lale soğanı dikimi gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, ilkbahara lalelerle "hoşgeldin" demek için çalışma başlattıklarını, lalelerin ilçeye güzellik katacağını söyledi.
- Kaynak: AA
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