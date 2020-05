Kızılcahamam'da 100 yaşındaki Medine Altınok unutulmadı - Son Dakika

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede en yaşlı anne olan 100 yaşındaki Medine Altınok'u ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

1920 doğumlu, 3 çocuk, 7 torun sahibi Medine Altınok, ziyaret sırasında duygulu anlar yaşadı.

Kaymakam Can Aksoy, açıklamasında annenin, ailenin temeli, sevginin koşulsuz simgesi olduğunu belirterek, "Değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce olan annelerimizin üzerimizdeki hakkı, emeği, ödenemeyecek kadar büyüktür. Annelerimiz, bizim her zaman baş tacımızdır. Annelerimizin kıymetini bilmeli, her an dualarına mazhar olmalıyız." dedi.

Aksoy, Altınok'a Ankara Valiliği tarafından gönderilen hediye ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mektubunu teslim etti.

Belediye Başkanı Süleyman Acar da "Medine anamızın 3 çocuğu var. Her biri vatana hayırlı evlat. İşte geleceğin sağlıklı nesilleri ve yeni Türkiye için böylesi analara, böylesi evlatlara ihtiyacımız var. Biz Medine Anamıza 3 evladını yetiştirirken gösterdiği fedakarlıklar için teşekkür ediyoruz." dedi.

Altınok'un oğlu Ali Altınok, "Tüm annelere böyle güzel günler diliyorum, anneler gününü kutluyorum. Çok mutlu olduk." dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ev içerisinde çok kısa gerçekleşen ziyarette sosyal mesafeye de dikkat edildi.