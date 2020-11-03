Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi
03.11.2020 14:43
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde genç bir kızın otelde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde genç bir kızın otelde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünce Gamze A'nın (17) ölümüyle ilgili olabileceği iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlının Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, daha sonra adliyeye getirildi.
Gamze A, geçen cumartesi ilçedeki bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, genç kızın ölümüyle ilgili olabileceği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alınmıştı.
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