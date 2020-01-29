Kızılcahamam'da, 2 ayda 32 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da 2 ayda 32 bin ton ayrıştırılmış atık toplandığı bildirildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde "Sıfır Atık" birimini kurarak başladıkları çalışmaları aktardı.

İlçeye 250 konteyner konulduğunu, inşası süren "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi"nin yakında açılacağını belirten Acar, 2019 yılının kasım ve aralık aylarında 32 bin ton atığın ayrıştırılıp ekonomiye kazandırıldığını bildirdi.

Acar, projeye destek veren Kızılcahamamlılara teşekkür etti.