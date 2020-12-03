Kızılcahamam'da 250 yataklı termal tesis için çalışmalar başladı - Son Dakika

Kızılcahamam'da 250 yataklı termal tesis için çalışmalar başladı

03.12.2020 15:41
Kızılcahamam'da 250 yataklı termal tesis için çalışmalar başladı, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak 100 odalı, 250 yataklı termal tesisin proje aşaması tamamlanarak ihalesi yapıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak 100 odalı, 250 yataklı termal tesisin proje aşaması tamamlanarak ihalesi yapıldı.

Yenice Mahallesi, Soğuksu Caddesi üzerinde daha önceden Valilik Tesisi'nin hizmet verdiği taşınmaz üzerine İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliği Başkanlığı tarafından 250 yatak kapasiteli termal otel yapılması için çalışmalar başladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, Vilayetler Birliği Genel Sekreteri İsmail Sündük, Kaymakam Can Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve yüklenici firma yetkilisi ile belediyede istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Başkan Acar, şunları kaydetti:

"Yapılacak olan 250 yataklı termal tesisimizin çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Eski Valilik Tesisleri ve Kaymakamlık Lojmanı olan yere yapılacak, ihalesi yapılan ve çok yakında çalışmalarına başlayacak olan yeni tesisimiz, güzel ilçemize çok yakışacak. 100'e yakın personel alımı yapılarak istihdam açısından da ilçemize önemli katkı sağlayacak. Desteklerini her zaman eksik etmeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Vilayetler Birliği Genel Sekreteri Sayın İsmail Sündük, Vilayetler Birliğinin önceki genel sekreteri Sayın Şefik Aygöl, bakanlık çalışanlarımız ve Kaymakamımız Sayın Can Aksoy'a canı gönülden teşekkür ederim. Projemiz ilçemize şimdiden hayırlı olsun."

İçişleri Bakanlığı, Kızılcahamam, Valilik, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da 250 yataklı termal tesis için çalışmalar başladı - Son Dakika


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