Kızılcahamam'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırköy ve Kocalar mahallelerinde 3 ayrı evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

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