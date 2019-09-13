Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da 3 bin kişiye aşure ikramı
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Kızılcahamam'da 3 bin kişiye aşure ikramı

57 dakika önce

Kızılcahamam Belediyesince 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Kızılcahamam'da 3 bin kişiye aşure ikramı, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesince 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Cuma namazının ardından Aşağı Merkez Camisi, Yukarı Merkez Camisi, Muhittin Camisi ve Sanayi Camisi yanında vatandaşa belediye tarafından aşure dağıtıldı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ve Belediye Meclis üyeleri, vatandaşlara aşure ikram etti.

Acar, muharrem ayının İslam dininde kutsal aylardan olduğunu belirterek, "Bolluğun, bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin bizlere öğütlendiği bir ay. Biz de vatandaşlarımızla buluşup onlara muharrem ayının gereği olan aşure ikramımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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